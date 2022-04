Exparticipante del Exatlón golpea a graffitero que rayó su auto

A toda acción corresponde una reacción, y aunque no fue la más adecuada, este graffitero lo pensará dos veces antes de intentar pintar un automóvil luego de la golpiza del peleador de artes marciales mixtas y exintegrante del Exatlón, Ricardo ‘Loco’ Arreola.

A través de un video que se viralizó en redes sociales, se dio a conocer que el ‘Loco’ le hizo honor a su apodo cuando golpeó a un individuo que rayó la ventana y un espejo de su coche cuando él estaba dentro todavía.

"Es la segunda vez que me pasa algo así, que hay un vato haciendo cosas y yo adentro del carro. La neta no está chido, el vato andaba bien loco y se le hizo fácil”, comentó el exparticipante del Exatlón , el reality de TV Azteca.

Molesto, Arreola salió de su coche y persiguió al graffitero que intentó huir al darse cuenta de que había alguien adentro del auto. El peleador pronto lo alcanzó y lo golpeó en varias ocasiones, incluso lo tiró al suelo.

"Esas personas son las mismas que manosean a las mujeres en la calle y les gritan cosas y todo ese rollo. No me estoy justificando… creo que no fue la solución más correcta", reconoció Arreola.