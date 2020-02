Explica Chávez Jr por qué considera ‘mal jugador' a 'Chicharito'

CDMX.- Después de su comentario, donde aseguró que ‘Chicharito’ Hernández era ‘mal jugador’, el boxeador Julio César Chávez Jr volvió a hacer otro video, explicando por qué lo considera así.

En el video, Chávez Jr señaló que no habla mal de ‘Chicharito’, sino que habla la verdad.

Es bueno para meter goles, pero no es bueno para jugar. No controla bien el balón con el pie, no mueve la pelota, no reparte juego como lo hacía Cuauhtémoc Blanco, Alberto García Aspe, no lo hace como ellos. Es de los mejores goleadores”, declaró.