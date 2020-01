¿Extranjeros Vs Mexicanos en el León? Que jueguen quienes se ganen su lugar

León.- El León arrancó el Clausura teniendo en su alineación a ocho jugadores extranjeros y tres nacionales.

Fue el equipo que en la Fecha 1 más jugadores no formados en México alineó como titulares. Santos, Juárez y San Luis arrancaron con siete extranjeros.

Con calma

Como vemos, no es una exclusividad de la Fiera ni es una situación para rasgarse las vestiduras.

La Liga comenzará un proceso para la reducción de foráneos, pero eso no quiere decir que de la noche a la mañana veamos equipos mexicanizados. Se dará más rápido en la medida que el mismo jugador nacional se imponga con las piernas.

Contraste con el 'Bi'

El actual plantel leonés no tiene la base azteca que tuvo cuando alzó el bicampeonato. Las alineaciones titulares que jugaron esos duelos definitivos por el título contaban con ocho mexicanos en el Apertura 2013 y nueve en el Clausura 2014.

Aquel León tenía a Yarbrough en su primer hervor, a Rafa Márquez en plan de káiser, a Nacho González pegándole apenas a la madurez de los 30 años, al ‘Aris’ indiscutible por la lateral, a un Magallón poniéndole experiencia, un ‘Gallito’ en su mero mole, un Elías Hernández convencido en ser crack y una pareja endemoniada formada por ‘Gullit’ y ‘Chapito’.

Tres indiscutibles

Siendo objetivos, hoy en la Fiera solo podemos hablar de tres de los que nadie discute su titularidad: Cota, Navarro y Montes, precisamente la tercia mexicana que arrancó ante Gallos.

Por lo pronto, en ellos no vemos que tengan una amenaza que les quite el puesto.

En el León, han sido más los años en los que la silla del ‘killer’ ha estado reservada para los foráneos. Hoy se ve difícil que Godínez la robe, tanto por el proceso olímpico al que reportará como por el montón que le echan los dos Sosa y Ramos.

A reserva de que Yairo se maree en la lateral, y no me refiero a lo que le ocurrió el pasado sábado, ‘Osvi’ Rodríguez tendrá su oportunidad. El colombiano no es natural en la defensa, pero se ha sabido aferrar al puesto.

Defensa completa

La central está pobladísima con Barreiro, Tesillo y Ramiro como primeras opciones, mientras que Nacho González y Herrera tendrán que esperar. En lo de Nacho estamos conscientes que el físico es factor por lo que tal vez los minutos del adiós sean pocos. Y en lo que respecta a Equihua, tendrá ventaja de que un par de extranjeros deberán sentarse en la tribuna por reglamento y es ahí donde pudiera venir su chance.

Mientras Iván Rodríguez se recupera, su tocayo Ochoa esperará a ver si Aquino supera, o no, las cinco jornadas pues no ha podido sumar más de esa cantidad de partidos en sus torneos con el León.

Que se lo ganen

Así, en el León pinta para que los extranjeros sean mayoría como titulares, esperando que esto no haga que se duerman en sus laureles.

Ambriz manejó en el torneo anterior una rotación con los extranjeros como si tuvieran que jugar porque tuvieran que hacerlo. Si la Fiera quiere la octava, la encontrará no con más extranjeros o más mexicanos, sino con la alineación que juegue bien al futbol.

Ahí está el lugar y está para ganárselo a pulso.

Twitter @geraslugo