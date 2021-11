Dani Alves sería el primer refuerzo del Barcelona de Xavi

Dani Alves regresaría al Barcelona con la llegada de Xavi al banquillo.

La crisis económica del Barcelona no le permite reforzarse comprando jugadores, por lo que la opción de llegada de Dani de manera gratuita es una idea que le beneficia al FC Barcelona.

Xavi, ex compañero de Alves, lo quiere para su proyecto y sobre todo porque no pagarían ni un peso por él.

Y es que Dani Alves llega libre después de desvincularse del Sao Paulo, último club donde había jugado.

Tras esa decisión, el lateral brasileño se ofreció en varias ocasiones a la entidad azulgrana y se vio con Joan Laporta en el palco del Camp Nou en el encuentro ante el Dinamo de Kiev.

“Salí diciendo que cuando el Barça me necesitara y me quisiera yo estaría a su disposición independientemente de donde estuviera. Es demasiado el cariño, el amor y el respeto que tengo por esta casa, si él Barça piensa que me necesita solo tiene que llamarme".