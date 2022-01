Moreno revela que estuvo cerca de llegar a FC Barcelona, cuando estaba Messi

Barcelona, España.- El defensa Héctor Moreno reveló que pudo haber sido parte de FC Barcelona, al lado de Lionel Messi.

En entrevista con TUDN, Héctor Moreno contó que hubo una posibilidad alta de llegar a FC Barcelona, tras el mundial de Brasil 2014, pero se lesionó en el partido de octavos de final ante la Selección de Holanda.

No solamente había pláticas, tenía la oportunidad de haber firmado antes, durante el Mundial. El hecho de que no me he sentido como en ese Mundial, estaba en forma plena, física, mental, futbolísticamente; me sentía muy bien, las cosas iban muy bien, el esquema del parado táctico me ayudaba muchísimo, los compañeros me ayudaban para que las condiciones que tengo sobresalieran”, declaró Héctor Moreno.