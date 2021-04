VIDEO: La artera ‘plancha’ a Messi en el triunfo del Barcelona sobre el Villareal

El FC Barcelona se quedó con los tres puntos en su partido contra el Villareal, sin embargo, el duelo no fue miel sobre hojuelas para los blaugranas pues Lionel Messi recibió una artera plancha en el tobillo que casi lo saca del partido.

Con dos anotaciones de Antoine Griezmann, una al minuto 28 y la otra al 35, el conjunto catalán le dio la vuelta al marcador en el que el Villareal se hizo presente desde el minuto 26, cuando Manu Trigueros se fue expulsado por una fuerte entrada sobre Messi.

No se puede creer que Messi siga jugando después de esta patada pic.twitter.com/Id0gRSaNS5

Corría el minuto 65’ cuando el argentino se apoderó del balón por la banda derecha, Trigueros fue tras él y se barrió tan fuerte que se llevó al capitán blaugrana con una plancha en el tobillo, esto sin haber tocado siquiera el balón.

“Llega al balón, su objetivo no es una entrada pero va fuerte, lo que pasa después es de una violencia enorme. Es una acción peligrosa que esperemos no le cause a Messi más que un golpe”, señalaron los comentaristas españoles en los videos distribuidos en redes sociales.