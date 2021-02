FMF destituyó a Adalid Maganda, dice le 'tendieron una trampa'

CDMX.-La Comisión de Arbitraje, dirigida por Arturo Brizio Carter, destituyó a Adalid Maganda, quien fue comunicado de tal situación en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

El ahora exsilbante se presentó la mañana de este martes a la FMF acompañado de su abogado y señaló que fue engañado:

"Me tendieron una trampa. me llamaron para decirme que revisaríamos mis videos, pero en vez de ver a los árbitros me recibieron los abogados", mencionó a El Universal.