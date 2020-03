Fabián Estay revela que no se quería ir de Toluca; lo compró Curtidores

CDMX.- Cuestionado sobre su salida de Toluca en 1999, Fabián Estay confesó que él no quería irse, pero antes de su llegada a América, lo había comprado Unión de Curtidores de León

En su respuesta, Fabián Estay señaló que su deseo era no irse de Toluca y no se marchó por un tema económico.

No me quería ir de Toluca, le pedí a la directiva que me hiciera un contrato por tres años, pero no fue así, ya estaba prácticamente vendido”, declaró