Faitelson: ‘Aprovechan error para burlarse, dan lástima’; Gabriel de Anda arremete otra vez

CDMX.- Mediante su cuenta de Twitter, David Faitelson aseguró que “dan lástima” aquellos “colegas” que aprovechan cualquier error para burlarse de él, debido a que Juan Carlos Gabriel de Anda volvió a criticarlo fuertemente.

En su cuenta de Twitter, Juan Carlos Gabriel de Anda mostró la captura de pantalla de una publicación de David Faitelson, en la que aseguraba que Tigres generó muy poco ante el arco de Nahuel Guzmán, confundiendo al portero con Manuel Neuer.

Genio. Ah, no. Cerdo. 40 mil dólares mensuales por ca… diario. Nunca me dio la cara, ‘sacatito pa’l conejo”, escribió Gabriel de Anda.

Jajajajajajaja “Genio”, ahhh no q diga, ��!! 40 mil dlls mensuales por cagarla diario ���� !! ... Nunca me dío la cara, “sacatito pa’l conejo !!! �� https://t.co/VZlfkVGsLz

Ante esto, David Faitelson criticó que “hay cada idiota” que aprovecha del mínimo error para burlarse, señalando que lo entiende de sus seguidores, pero no de “los coleguitas” que no tienen personalidad ni criterio propio, añadiendo que le dan lástima.

Posteriormente, Gabriel de Anda recordó que David Faitelson negoció con TUDN, cuando había criticado a la empresa, y mencionó que el comentarista no sabe analizar ningún deporte y está becado en ESPN.

Jamás competí, siendo ‘escort’ de los referentes he podido ascender y aún así me atrevo a hablar de ‘mediocridad’. Y me están investigando por un ‘temita’ de bultos de cemento y me dicen el ‘cerdo mayor del micrófono’”, escribió Gabriel de Anda sobre Faitelson.