Ricardo Salinas hará donación con Faitelson; ‘Lord Deudor no paga, no apueste’, le dice 'Burro'

CDMX.- David Faitelson se ofreció a ayudar a una asociación de niños con cáncer, por lo que Ricardo Salinas aseguró que también dará apoyo a alumnos de Plantel Azteca, aunque Jorge ‘Burro’ Van Rankin le recomendó al Presidente de Grupo Azteca que no apueste con el analista de ESPN, señalando que ‘Lord Deudor’ no paga.

Ante la no respuesta de Jorge ‘Burro’ Van Rankin, Ricardo Salinas respondió a David Faitelson, señalando que él pondrá dinero para ayudar.

En otro tweet, Ricardo Salinas mencionó que buscarán juntar 100 mil pesos, buscando que más personas se sumen, invitando a ‘Burro’ Van Rankin e incluso a Emilio Azcárraga.

El viernes, Ricardo Salinas también apostó el sueldo con David Faitelson por el partido entre Mazatlán FC y Club América, del próximo viernes 19 de marzo en “El Kraken” y el analista de ESPN será aficionado de las Águilas.

Con un tweet, David Faitelson señaló que ‘Burro’ Van Rankin solo le entra a las apuestas, donde el perdedor se debe cortar el cabello o denigrarse, pero no juega con dinero, recibiendo la respuesta del conductor del programa ‘Hoy’.

Ricardo Salinas no le apueste a Lord Deudor, no paga; además él fue el que sacó la apuesta de las escrituras y raparse, a un servidor, no se me hubiera ocurrido. No paga #LordDeudor”, escribió ‘Burro’ Van Rankin.