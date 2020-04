‘Faitelson armó chisme y Albert se subió al avión’, aclara Herrera tema con Renato

CDMX.- En entrevista para Futbol Picante de ESPN, el técnico Miguel Herrera aseguró que se pudo haber malinterpretado sus palabras sobre el tema de Renato Ibarra, señalando que David Faitelson creó un chisme, al que “se subió” el periodista Carlos Albert.

En la plática con Faitelson, RIcardo Puig y Álvaro Morales, Miguel Herrera comenzó su aclaración, señalando que David tenía su número de teléfono y podían haber aclarado el tema.

Estoy para aclarar aquí y me extraña, porque David, si quedó con dudas, si no fui tan explícito, pues tiene mi teléfono y me pudo haber marcado y no haber hecho un chisme, en el que su compadre (Carlos) Albert también ya se subió el avión”, declaró.