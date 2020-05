Faitelson destaca a ‘Joserra’, revela cómo llegaron a ESPN y también cómo fue salida de TV Azteca

CDMX.- En entrevista con Javier Alarcón, el comentarista David Faitelson no olvidó a su ‘maestro’ José Ramón Fernández y contó cómo fue la llegada de ambos a ESPN, pero también relató cómo fue su salida de TV Azteca.

Faitelson señaló que estaba en Excelsior cuando conoció a José Ramón Fernández, gracias a Francisco Javier González.

"Entré a un estudio del Ajusco y (Francisco Javier González) me dijo te voy a presentar a José Ramón, a quien conocí en un aeropuerto de Seúl”, contó.

En sus primeros días, en ese entonces Imevisión, Faitelson batalló, porque ganaba menos que en Excelsior y era una empresa de Gobierno, pero destacó a José Ramón Fernández.

José Ramón puede tener mil defectos, pero es como me enseñaron en casa: dinero que no trabajaste para ganártelo, no te corresponde. Y esa era la filosofía de José Ramón, podía tener mil defectos, pero era un tipo honesto”, declaró.