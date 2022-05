Faitelson se ensaña con el Canelo. ‘Somos un país de envidiosos’, lanza Salinas Pliego

La derrota de Saúl Álvarez ante Dmitry Bivol generó miles de reacciones en redes sociales, entre ellas las de David Faitelson, quien aprovechó el resultado para señalar que el Canelo nunca estará entre los mejores boxeadores de la historia.

Ya este domingo, Faitelson retomó sus críticas y se lanzó con todo contra el Canelo. En contraparte, Ricardo Salinas Pliego, José Ramón Fernández y Luis García pidieron calma ante la derrota del mexicano y señalaron que Álvarez no está acabado. Además, se quejaron de las reacciones de compatriotas que celebran la caída de sus paisanos.

David Faitelson le tunde al Canelo

Fueron varios los comentarios de David Faitelson en redes sociales, pidiendo poner al Canelo en una dimensión histórica real y no “inflarlo”:

“¿Dónde están aquellos que tenían prisa en colocar al “Canelo” como el mejor boxeador mexicano de la historia? Ignorantes, oportunistas, porristas y arribistas… Atte: el que no sabe nada de boxeo…”.

Incluso Faitelson señaló que el Canelo no debería buscar una revancha con Bivol:

“El Canelo no le va a ganar a Bivol ni aquí ni en la luna. Debe dejarse de tonterías, volver a su peso y concentrarse ahí en sus rivales…”.

En otro comentario en redes, Faitelson dio su lista de mejores boxeadores mexicanos de la historia, sin incluir al Canelo:

“1.- Julio C Chávez. 2.- Rubén Olivares. 3.- José Ángel Nápoles. 4.- Ricardo Lópe. 5.- Erik Morales. 6.- Juan M Márquez. 7.- Carlos Zárate. 8.- Salvador Sánchez. 9.- Marco Antonio Barrera. ¿A quién se le puede ocurrir que “Canelo” está técnicamente por encima de estos “monstruos”?”.

'Un país de envidiosos', señala Salinas Pliego

El empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, fue de los primeros en quejarse de los comentarios de Faitelson y utilizó Twitter para criticar al comentarista de ESPN.

“Por eso estamos como estamos… la esperanza del miserable es ver caer al exitoso, los sueños del pobre es ver al rico en la miseria. Como Mexicanos debemos cambiar eso y verlos como ejemplo, no como enemigos. Nunca dejes de brillar, solo porque a los demás les moleste tu luz”.

En otro tuit, Salinas Pliego pidió no hacer escarnio del caído y menos si se trata de un compatriota:

“Qué feo es ver que los que disfrutan la derrota son mexicanos… somos un país de envidiosos, queremos ver perder a los grandes para no sentirnos mal por nuestra mediocre vida. Muy mal y nos tenemos merecido lo que viene, definitivamente. Ánimo, @Canelo. Mis respetos y a seguir!”.

Cuando le preguntaron a Salinas Pliego a qué se refería con que los mexicanos “nos tenemos merecido lo que viene”, el empresario criticó la actitud de la sociedad mexicana.

“Lo que viene… para todos los que preguntan, son las consecuencias de no estar unidos, de la división como sociedad, como pueblo. Dice un dicho, “divide y vencerás” y no veo al pueblo de México muy unido, ¿entonces venceremos o seremos vencidos?”.

Joserra le responde a Faitelson

Otro enfrentamiento virtual se dio entre José Ramón Fernández y David Faitelson, también por las críticas al Canelo.

Primero, Joserra pidió calma y deseó que el Canelo retome las victorias en su carrera:

“Esta derrota no merma la gran trayectoria de @Canelo y su huella en el boxeo mundial. Los grandes equipos pierden grandes torneos,los mejores tenistas son derrotados en el último punto. Saúl se recuperará y seguirá triunfando.Para los envidiosos del éxito ajeno, leo muchos #Canelo”.

Faitelson se puso el sacó y le respondió a Joserra en la misma red social:

“¿Ahora te dedicas al “periodismo rosa”, @joserra_espn? ¿Cuando perdimos al periodista crítico, profundo y analista?”.

Joserra aclaró que sus comentarios no son por estar “vendido”, sino que se mantiene objetivo ante cualquier personaje.

“No entraré en polémicas. Soy un periodista íntegro y serio; no cambio de equipo cada semana, ni me muevo por intereses. Repito, ayer el @Canelo perdió justamente, pero se repondrá y demostrará que es un gran atleta. Un periodista no puede tenerle tanto odio y rencor a un deportista”.

Pero nuevamente Faitelson se dio por aludido y respondió:

“Haces bien. Hace ya algún tiempo que “empacaste” las polémicas para “jugar” un partido diferente al que pregonaste toda tu carrera. Y los de los “intereses”, lo podemos discutir, cuando quieras, claro, siempre y cuando estés dispuesto a polemizar con eso…”.

‘A lo que sigue, Canelo’

Para cerrar la polémica, Ricardo Salinas Pliego retuiteó un comentario de Luis García, ex futbolista y ahora comentarista de futbol en TV Azteca.