Fallece el legendario luchador leonés Bobby Lee

León.- Bobby Lee llevó el nombre de León a lo más alto y, aún retirado, volvió a hacerlo la tarde de este jueves, cuando por medio de su página de Facebook, la familia del legendario luchador confirmó su fallecimiento.

“Así te recordaré, papá, gran parte de mí se va y nunca se recuperará. Descansa en paz”, este fue el mensaje con el que uno de sus hijos acompañó la imagen que publicó del otrora figura del pancracio guanajuatense, quien estaba internado en una clínica del IMSS desde hace ya algunos días.

Hubo poca información al respecto, su familia se reservó cualquier comentario e incluso señalaron que si bien se le habían realizado varios análisis como precaución, esto debido a la embolia que sufrió hace dos años, su estado de salud era estable.

No obstante, la noche de este jueves se confirmó su muerte y las condolencias no tardaron en llegar, éstas no sólo de aficionados a la lucha libre sino también de figuras como el Hijo del Santo.

“Lamento mucho el fallecimiento de un gran luchador, maestro y exigente rival de mi padre #ElSanto. Hasta siempre querido Carlos Alvarado “Bobby Lee”. Descanse en paz #bobbylee”, fue el mensaje que se publicó en la cuenta de Instagram del hijo del enmascarado de plata.

Carlos Alvarado González, conocido en los cuadriláteros como “Bobby Lee”, nació en León en 1950 y debutó como luchador profesional en su ciudad natal en septiembre de 1973. Es importante señalar que si bien Bobby Lee fue su nombre artístico más conocido, Alvarado González también peleó como El Enmascarado Verde, La Bestia del 78, Impacto o el Huracán Enmascarado.

Fue en la década de 1970 y 1980 que el leonés obtuvo sus triunfos más sonados, el más representativo el que obtuvo en 1978 al vencer a Solar I y coronarse campeón mundial de peso welter de la UWA.

Seguidores de su época profesional lo recuerdan como un gran luchador aéreo y de buen llaveo, que no sólo llevó el nombre de León a todas las arenas del país, sino también a países como Estados Unidos o Panamá.

Una lesión lo orilló a retirarse y, desde entonces, se dedicó a promover espectáculos de lucha libre y también a atender su Centro Quiropráctico y Fisioterapia, el cual instaló en la colonia Bugambilias y atendía hasta hace poco tiempo.