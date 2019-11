Falleció Javier Becerra, aficionado de León; murió previo a duelo ante Xolos

Carson, California.- Javier Becerra Muñoz, falleció haciendo lo que más amaba... viendo a su Fiera.

Aficionado de hueso colorado al Club León, 'Javi' como amigos y familiares le llamaban, murió a los 71 años después de sufrir un infarto fulminante en el estadio Caliente, cuando acudió al partido entre Tijuana y León por la última fecha del Apertura 2019.

“Era un fanático del León ahora sí que hasta la muerte porque ahí fue a quedar, viendo a su Fiera”, comentó Janet Becerra una de las hijas de Don Javier, con quien radicaba en la ciudad de Los Ángeles, California. “León fue el amor de su vida más grande“.

A Don Javier le sobreviven cuatro hijas y un hijo, los cuales han declarado su amor por León, más por lo que su padre les inculcó en vida, que por tener un gran ídolo dentro de la cancha esmeralda.

Nos criamos con la Fiera, es algo que ya está en nosotros”, dijo Janet Becerra en entrevista telefónica desde Los Ángeles. “Desde que éramos chicos me acuerdo que iban al futbol, siempre iban a ver al equipo de León aquí (en Estados Unidos), y siempre que iba a León, por lo menos una vez al año, nos traía playeras del León y nosotros orgullosos de nuestras raíces de que somos de allá”.

Janet platicó que incluso utileros, cuerpo técnico y algunos jugadores, ubicaban a su padre, sobre todo porque en las giras que el Club León hacía en Estados Unidos, la familia Becerra estaba presente.

No podía faltar a los partidos, incluso la última vez que estuvieron en Carson, fueron a ver a los jugadores y a mi sobrino le firmaron su camisa”, reveló Janet. “En cuanto sabían que iba a haber un juego del León, empezaba a organizar de cuántos boletos ocupábamos, iba con sus hermanos, con mis primos, sus sobrinos, algunos nietos, iban muchos, era un porra y que no faltaran las guacamayas en los estadios, que no faltara el duro ahí afuera del estadio”.