Falleció ‘Trinche’ Carlovich, a quien Maradona lo calificó como mejor jugador que él

Buenos Aires, Argentina.- A los 74 años, murió Tomás Felipe ‘El Trinche’ Carlovich, tras ser golpeado en la cabeza por dos asaltantes, quienes le quitaron su bicicleta. En febrero de este año, Maradona calificó que ‘El Trinche’ era mejor jugador que él.

‘El Trinche’ Carlovich fue agredido este jueves por los asaltantes, por lo que fue llevado al hospital, donde fue inducido a un coma, pero murió en la mañana de este viernes.

Ante esto, Diego Armando Maradona lamentó la muerte de ‘El Trinche’, asegurando que no podía creer la noticia.

A post shared by Diego Maradona (@maradona) on May 8, 2020 at 8:10am PDT

En febrero de este año, Carlovich conoció a Maradona, cuando el equipo de Gimnasia y Esgrima La Plata visitó Rosario y sobre su experiencia, lo contó en Deportivo de Radio Trinidad Santa fe.

Estaba rodeado de 15 o 20 personas. Fatu Broun me pregunta que qué hago y le respondo que vengo a ver al Diego, pero me va a sacar rajando, pero lo primero que hizo fue acordarse de mi vieja (madre). ‘Trinche, la con… de tu madre’, dijo, me abrazó, me habló al oído y no paraba. Hasta me firmó una camiseta y me puso ‘Trinche, vos fuiste mejor que yo’, contó Carlovich.