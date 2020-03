‘Fantasma’ revela que jugador de Pumas acosó a maestra y ella fue despedida

CDMX.- Mediante su columna, el periodista Ignacio ‘Fantasma’ Suárez reveló que un jugador de Pumas acosó a una mujer, que era maestra de varios jugadores, y ella fue despedida del plantel.

Sin dar a conocer la identidad de la maestra, a quien llamó “Valentina”, ‘Fantasma’ Suárez reveló que ella estaba en la Coordinación de Desarrollo Organizacional del Club, cuando fue llamada para que diera clases presenciales a algunos jugadores para que pudieran reforzar conocimientos de bachillerato.

En una de las clases, ‘Valentina’ se dio cuenta que un elemento de Pumas, Marco García, le había tomado fotos con su celular, donde se apreciaba su ropa interior y encontró más imágenes de ella, cuando había vestido con falda.

Se acercaba a mí para decirle que le explicara sobre algún tema y mientras lo hacía, colocaba su teléfono abajo y me tomaba las fotos o video sin que me diera cuenta. Los compartía en WhatsApp o Messenger”, contó ‘Valentina’ a 'Fantasma'.

La víctima señaló que en una de las fotografías, aparecía Marcó García y lo acusó ante la dirección de Fuerzas Básicas.

‘Valentina’ detalló que retuvieron el celular del jugador, pero los directivos de Pumas le pidieron tranquilidad, señalando que “fue una travesura” del jugador, y que solo levantarían una acta administrativa. Ella detalló que solo recibió el apoyo de Irma Manrique, quien estaba en recursos humanos.

Posteriormente, ‘Valentina’ se enteró que Irma recibió órdenes de borrar las fotos del celular de Marco García y ya no había evidencia, ya que el teléfono le fue entregado al jugador, debido a que no lo podían retener, porque podían ser demandados por “robo”.

También, el acta administrativa no fue levantada, Marco García solo fue suspendido dos semanas y después hubo una reunión con los padres del jugador. En ésta, ‘Valentina’ detalló que el papá del canterano de Pumas se portó prepotente, asegurando que él era abogado.

Otro comentario que recibió fue que fuera a trabajar con pantalones y no llevara falda. Al final, ella fue despedida.

Por su parte, Valentina aconsejó a otras víctimas no dejarse manipular, señalando que la dignidad vale más que cualquier empleo.

No se queden calladas como lo hice, porque me utilizaron, me faltó experiencia y me echaron cuando fui desechable. ¡Denuncien, la dignidad no tiene precio!”, detalló.