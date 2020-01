Farsantes recuerda cuando ‘Doctor’ se trasquiló y Martinoli no aguantó risa

Rusia.- Mediante su cuenta de Twitter, Farsantes con Gloria recordó el momento en el que el ‘Doctor’ Luis García se trasquiló al querer cortarse el cabello y Christian Martinoli no pudo aguantarse la risa.

El video, grabado durante el mundial de Rusia 2018, Martinoli comenzó con la anécdota, señalando que Luis García le pidió el convertidor de energía para poder conectar su rasuradora, pero 15 minutos después tronó la máquina, que hizo ruidos extraños.

Me estaba rasurando esta parte, el cual me dejó un abecedario que me corregí con las tijeras”, señaló el ‘Doctor’.