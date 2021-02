Federico Viñas: no procedería solicitud de Atlas contra América; culpa iría a cuarto árbitro

CDMX.- América ganó el encuentro ante Atlas y podría ganar la controversia que interpuso el equipo rojinegro por la “alineación indebida” de Federico Viñas, debido a que se daría la responsabilidad al cuarto árbitro.

Por la mañana de hoy, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol inició la investigación, a petición de Atlas, pero de acuerdo con Ignacio Suárez, el ‘chivo expiatorio’ será el cuarto árbitro, Edgar Rangel, explicando que Federico Viñas no estuvo en la cédula y el silbante debió haber revisado, para posteriormente, mandarlo a la tribuna.

Para algunos miembros de la Disciplinaria les queda claro que Viñas no está en la lista definitiva, por tanto, no puede haber alineación indebida, pues no fue registrado, ni participó”, detalla ‘Fantasma’.