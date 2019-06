¡Felices 90, Don Antonio Carbajal! Recuerda su carrera en futbol

León, Guanajuato.- Uno de los grandes íconos del futbol mundial, Antonio 'La Tota' Carbajal cumple 90 años y dice estar ‘feliz de la vida’.

Con la gran alegría que le caracteriza, Don Antonio ‘La Tota’ Carbajal compartió con Súper Deportivo su orgullo por ser una leyenda viviente.

También explicó la forma sutil con la que rechazó fichar por el Real Madrid y nos llevó a recorrer los ‘Caminos de Guanajuato’ con un par de vivencias al lado de su compadre, el cantautor José Alfredo Jiménez.

Noventa años se dicen fácil Don Toño, ¿Cómo se siente?

“Te puedo cantar, “Cómo han pasado los años, que mundo tan diferente”. Feliz de la vida, a Dios gracias.

¿Todavía le ilusiona apagar las velitas y partir el pastel?

No, eso sí ya no, ya le dije a mis hijos, vamos a pasarla normal, no quiero emocionarme mucho. Todos los días mis hijos me agasajan, es lo que me interesa, todos los días estoy con ellos. En mi época me gustaba celebrar, ahora ya es un día más, me emociono mucho, me emociono y prefiero ser así, como todos los días exactamente".

¿Y los regalos?

Tampoco soy de regalos, no, ya no, a lo mejor que sea una loción o algo así, ya regalos como antes no, ya ni los busco, será un día normal, obvio le doy gracias a Dios de que aquí estoy feliz de la vida".

¿Qué sentimiento da ser reconocido como una leyenda?

Pues cómo no me voy a sentir orgulloso, estoy en el Salón de la Fama del mundo, estoy en el Salón de la Fama de Pachuca, pero en la FIFA, estoy ahí en la FIFA, ¡caramba!, es un orgullo estar dentro de los mejores jugadores del mundo, obvio de la época".

De los 90 años de vida que tiene, 20 los pasó en Mundiales…

Nada más 20 (risas). Lo atesoro, pero también mi carrera, cómo comencé en el España (Real Club España),me siento orgullosos de haber estado con los mejores de la época, con mexicanos como un Horacio Casarín, un Carlos Septién, un ‘Bombero’ García Velez, un Carlos Laviada, etcétera. También con los jugadores que estuve en la Selección, que era un Chava Reyes, un (Alfredo) del Águila, un Pedro Nájera, un ‘Gallo’ Jáuregui, eran épocas diferentes, pero es el mismo cariño que le tengo al futbol y el agradecimiento eterno que le tengo"

Antonio 'La Tota' Carbajal recordó cómo dijo no a Real Madrid.

¿Qué significó para usted representar a México?

Es un honor vestir la playera de la Selección. En mis tiempos, el jugador que empezaba quería llegar a ser de Primera División y después llegar a Selección, ahora no, ahora les molesta, no sé en qué les afecte. En mi época hasta rezábamos por estar en la Selección y no te pagaban; no había vuelo chárter, era en camioncito los viajes, te echabas un día de viaje, pero era feliz y agradecido. Con el debido respeto, creo que el futbol de antaño y ahora, ahí se dan en cuanto a calidad, en mis tiempos no pasábamos del quinto partido, ¿en la actualidad han pasado del quinto partido?, pues entonces estamos iguales.

Han pasado más de 50 años desde su retiro, ¿Se arrepiente de algo que no hizo, como rechazar al Real Madrid?

No, y fue al Real Madrid, a Don Santiago Bernabéu, él fue quien me invitó personalmente, le dije, ‘señor muchas gracias’. Fui juzgado por la gente, que por qué no aprovechaba esa oportunidad, que podría ganar mucho dinero y yo le contesté como suelo hacerlo: ‘yo me siento agradecido con el futbol mexicano, porque aquí comencé, aquí me dieron la oportunidad de ir a la Olimpiada en 1948 y por eso seguí con el España y luego me vine a León y estoy agradecido’.

¿Le emociona ser tan querido y reconocido aquí en León?

Las cosas hay que ganárselas, todavía me acuerdo muy bien de que mi compadre, en paz descanse, José Alfredo Jiménez, me decía, ‘mira compadre, no somos moneditas de oro, quizá no a todo mundo le caigamos bien, pero déjalos que hablen, déjalos que su amargura la echen fuera. Tú no hagas caso, tú haz lo que has hecho hasta la fecha y nunca cambies tu manera de ser. Sé sencillo y sé agradecido.

¿Cómo se la pasaba con José Alfredo?

Era mi compadre de jarra y buena, (bromea). Con él siempre la música era lo suyo. Era portero también, pero me decía, ‘no compadre, lo mío es la música’. Yo lo recuerdo cuando cantó “Poco a poco me voy acercando aquí”, esa la compuso en un viaje de Lagos de Moreno aquí a León.

Recuerdo que un 20 de enero en la Plaza de toros, salió en un traje de charro en oro y plata primoroso, y traía el sombrero en la mano y con una que otra ‘cheve’ encima y empieza a cantar ‘No vale nada la vida…’, nombre, se venía abajo la plaza de toros, la emoción de la gente y que en eso que agarra su sombrero, te digo, con hilos de oro y plata, y lo avienta al público, y ahí andaba yo tratando de rescatarlo y aquel sentado decía, compadre Carbajal, deja que la gente se recuerde de mí, ahí está mi sombrero para ellos. Dejé el sombrero, me subí a una grada entre la gente y que me voy para abajo (risas), fue una época muy bonita. A Dios gracias le doy por cómo soy, por lo que he vivido y lo agradecido que estoy con León.

Lo que sigue: La Tota espera celebrar hoy con los internos de La Búsqueda, a los que entrena todos los días.