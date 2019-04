Fernando Navarro reclama el protagonismo para León en la Liga MX

León.- León es el líder del Clausura 2019, tiene la mejor defensa, el mejor ataque y al líder de goleo individual (Ángel Mena). Suma 10 victorias seguidas y tiene pase directo a la Liguilla. Pero ni así recibe el reconocimiento que sus jugadores esperarían.

Fernando Navarro, defensa de la Fiera, sabe que la atención la tienen equipos como América y Chivas, con todo y que las Águilas han dado tumbos en el torneo y el Rebaño simplemente suma decepción tras decepción.

"El reconocimiento llega tarde o temprano, el futbol es un juego al mismo tiempo que es un negocio. Tanto medios de comunicación, como los aficionados, van a hablar de lo que más vende. Si este paso lo tuviera otro equipo se estaría reconociendo muchísimo más", lanza Navarro en entrevista.

El defensa aclara que tampoco es que les quite el sueño recibir el reconocimiento de los medios de comunicación o de las aficiones de otros clubes. Entiende que si mantienen el buen paso, la atención llegará sin buscarla.

"Pero este equipo está para eso, porque tiene grandes jugadores, está respaldado por su directiva y tiene una gran afición", añade.

Queremos ese reconocimiento, no sólo por lo que hagamos en este torneo, sino por lo que hagamos en los siguientes".

'A Nacho ni le gusta'

Incluso revela que en la plantilla no se celebran los reconocimientos individuales. Nacho Ambriz, por ejemplo, ha sido nombrado el DT de la Jornada en la mayor parte de la campaña, pero se trata de un honor que se valora poco en el Club.

"A Nacho a veces ni le gusta salir como el técnico de la semana en la elección que hace la Liga, siempre nos dice que no es lo principal, sino que su equipo juegue bien. No le gustan los reflectores, tiene esa humildad de seguir trabajando porque esas cosas no son las principales. Eso viene de todos, desde el presidente hasta nosotros, inculcarnos esa humildad y el trabajo en equipo", dice Navarro con sinceridad.

"Aquí no hay egos, no hay nada de eso, no hay un jugador que quiera salir en todas las portadas, nada de eso. Al contrario, todos queremos que el equipo siga en el camino por el que va y hacer historia".

Los Esmeraldas se preparan para visitar al Puebla el viernes, buscando su victoria 11 en fila, lo que sería un récord en el futbol mexicano.