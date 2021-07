‘Lloré y pensé que mi carrera se había acabado’: Fernando Schwartz sobre su salida de ESPN

CDMX.- En entrevista con Antonio de Valdés, Fernando Schwartz habló sobre su salida de ESPN, asegurando que llegó a llorar y pensó que su carrera había terminado.

En 2009, cuando aún trabajaba para Telemundo, recibió una oferta de ESPN por cuatro años y con el doble de lo que le pagaban, por lo que decidió irse a la compañía de The Walt Disney, pensando que iba a hacer el resto de su carrera, pero en 2014, acepta que cometió un error.

Cometí un error, lo reconozco. Tenía permiso de publicar en el ESTO cualquier nota de ESPN dando crédito. Por mi desesperación del maltrato que recibí en el Mundial de 2014, donde no me acreditaron… anímicamente estaba muy mal; cometí el error de publicar unas notas de ESPN y no le puse el crédito, me acusaron de plagio”, contó Fernando Schwartz.

En México, señala Schwartz que le armaron un caso, donde le acusaron de plagio, y recibió la llamada de Rodolfo Martínez, señalando que este se puso “en mal plan”, acusándolo de robo de notas. El periodista aceptó que se equivocó, pero señaló que no era un ladrón.

Fernando Schwartz se defendió, asegurando que él dio mucho por ESPN y por un error, lo despidieron, revelando que durante cuatro días lo hicieron esperar por la decisión final.

Schwartz contó que un viernes, él transmitía Raza Deportiva durante tres horas, pero a cinco metros estaba el lugar donde tomaban la decisión de su despido.

Cinco minutos antes de terminar el programa, pasa Armando Benítez, vicepresidente de ESPN en México, me da una palmada en el hombro (y me dice:) ‘Ya me voy a México, que te vaya bien’, con una sonrisa maléfica y a la media hora yo estaba fuera de ESPN”, contó.

Fernando Schwartz señaló que la situación fue dolorosísima, durísima.

Lloré, pensé que mi carrera se había acabado, pero tú me conoces, me caigo tres días y me vuelvo a levantar”, declaró Fernando Schwartz.

Posterior a ESPN, estuvo en los Juegos Centroamericanos de Veracruz en 2014, trabajando para el Gobierno Estatal.

Fernando Schwartz habla de su salida de Televisa

Fernando Schwartz también habló de su salida de Televisa, señalando que esta se dio a inicios del 2000, asegurando que él no estaba de acuerdo con Alfredo Domínguez Muro y Edgar Valero.

“No me llevaba con ellos y había mucho choque”, declaró el periodista.

Schwartz señaló que llegó a recibir órdenes de Edgar Valero, pero él no hizo caso, porque “no agachaba cabeza”.

En el año 2000, Fernando Schwartz habló con Ricardo Pérez Teuffer, debido a que tenía una oferta de Telemundo, por lo que se despidió de Televisa.

El 5 de mayo, ese día me fui. Ya ni fui a la junta, pero le pedí a Pérez Teuffer un favor: ‘Déjame a venir a sacar mis cosas el sábado’, porque no quería que me estén viendo, levanta mucho morbo y el sábado saqué las cosas de mi oficina”, cuenta.

Fernando Schwartz actualmente está en Fox Sports.