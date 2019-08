Fidel Kuri agradece a Enrique Meza y critica arbitraje hacia Veracruz

Veracruz.- El dueño de los Tiburones Rojos de Veracruz, Fidel Kuri, aceptó la renuncia de Enrique Meza, le agradeció por su profesionalismo, pero también lanzó críticas hacia el arbitraje.

Mediante una carta, Kuri Grajales reconoció el profesionalismo de Enrique Meza, y señaló que con su llegada, hubo armonía en el vestidor y una nueva esperanza para el equipo.

Kuri señaló que sería injusto darle toda la responsabilidad a Meza por los malos resultados, lanzando la crítica hacia el arbitraje.

Así como un arbitraje y video arbitraje ineficaz, que ha sido persecutor e injusto, y lo único que nos ha ofrecido por sus errores es un “disculpe usted”, ya no pudiendo recuperar los puntos perdidos, y mermando emocionalmente en los integrantes”, escribió.

'Éxito a Enrique Meza Enriquez y su equipo de trabajo.'

'El que cae, se levanta una y otra vez'

El penúltimo párrafo de su cara, Fidel Kuri aseguró que Veracruz no se ha rendido, señalando que no tienen la idea de no recuperarse, porque el que cae, se levanta una y otra vez, luchando hasta las últimas consecuencias con amor y pasión.

Todavía tenemos Tiburón para rato, y grandes jugadores que aún no se dan por vencidos”, añadió,

Fidel Kuri aceptó que han tenido el peor tropiezo, pero señaló que habrá una remontada, que compartirán con su afición.

Al final, Fidel Kuri aceptó la renuncia de Enrique Meza, señalando que no puede permitir que errores de su pasado, que le persiguen, afecten la carrera del técnico mexicano, deseándole el mejor de los éxitos.

En siete partidos del Apertura 2019, Enrique Meza solo sumó un punto de 21 posibles y Veracruz se encuentra en la última posición de la tabla general, así como de la tabla porcentual.