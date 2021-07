‘Me invitó un jugador, éramos 40 mujeres’, Aimée Álvarez revela detalles de fiesta del 'Tri' en 2018

CDMX.- En entrevista para el podcast ‘Muy Fuera de lugar’ de Gabriel Montiel, mejor conocido como ‘Werevertumorro’, estuvo Aimée Álvarez ‘Mackiie 89’, quien estuvo en la famosa fiesta de los jugadores de Selección Mexicana, previo al mundial de Rusia 2018 y contó que a ella la invitó uno de los futbolistas y en la reunión hubo más de 30 mujeres.

En la plática, Aimée Álvarez señaló que en la fiesta, previo al mundial de Rusia 2018, no fueron escorts las mujeres que estuvieron en la celebración.

A mí me invitaron, así como tú me escribiste, me escribió un jugador y me dijo: ‘Vamos a tener un partido, va a haber una fiesta, ¿quieres venir? Te invito al partido y a la fiesta’”, contó Aimée Álvarez.

Aimée aseguró que en su llegada a la fiesta, le quitaron su celular, pero al final de la celebración publicó unos tweets a las 5:00 de la mañana, cuando ella se fue.

Aimée señaló que en ese tiempo, ella era fan de uno de los jugadores de la Selección Mexicana, de quien no reveló su nombre, y aseguró que llegó a bailar con él en la fiesta, a la que fue con tres amigas.

La gente cree que nos contrataron, que nos dedicamos a eso. Yo entré y vi a chavas tal cual, como yo, en modo fan. Las 30, 40 que estábamos ahí, en modo fan. No había nadie que se veía que le pagaron”, declaró.

La joven aseguró que es “mala onda” que los medios de comunicación hayan dicho que las mujeres presentes eran acompañantes, solo porque estaban con vestido, con tacones, maquilladas, ya que resultaron “quemadas”.

En el lugar, Aimée señaló que eran más mujeres que hombres, pero conforme la noche fue avanzando, se dio la plática entre jugadores e invitados. La joven declaró que ella se fue a las 5:00 de la mañana.

Dije, esto va escalando a algo que yo no quiero hacer. Mejor me fui. Éramos como 40 chavas, máximo; los jugadores, cinco personas más, el DJ, algunos meseros, sí. Era realmente una fiesta pequeña, no era una fiesta masiva”, declaró.

Aimée contó que la red social por excelencia de los futbolistas es Instagram.

Aimée renunció a su trabajo por fiesta de Selección Mexicana

Aimée señaló que, por ser previo al mundial de Rusia 2018, la noticia sobre la fiesta se hizo muy grande por muchos medios de comunicación, pero ella resultó afectada al ser la única persona reconocida, por lo que tuvo que renunciar a su trabajo y se tuvo que marchar de México.

Apenas me había graduado en Administración de Negocios de Comunicación y entretenimiento, me metí a trabajar en un restaurante, estando ahí sucedió el escándalo; estaba trabajando, me obligaron a renunciar, porque se salió de control”, declaró.

Aimée señala que por la noticia, puso en peligro a su familia ante el acoso de los medios de comunicación, pero no se arrepiente de haber ido a la fiesta y hasta publicaría más detalles si en este año hubiera sido la fiesta.

Aimée detalla que sigue sin entender cómo fue que encontraron sus publicaciones en Twitter y quién fue la persona que las difundió.

Tras el escándalo, Aimée aseguró que le llovieron memes y aunque le afectó en un inicio, supo revertir la situación y le llegaron seguidores en sus redes sociales.