‘Sí llegué pe…, pero no me arrepiento’, dice Juan Carlos Gabriel de Anda

CDMX.- En entrevista con Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, el conductor Juan Carlos Gabriel de Anda habló sobre cuando llegó ebrio a un programa de Fox Sports MX, señalando que no se arrepiente, y también sobre su rivalidad con David Faitelson.

Juan Carlos Gabriel de Anda hizo mofa a ‘El Burro’ Van Rankin, porque el actor ya habló de futbol con David Faitelson, pero aseguró que el analista de ESPN es “buena bestia”.

Hablaste de futbol con tu cuate (Faitelson), pero te diré una cosa, David es buena bestia, siempre lo he dicho”, declaró Gabriel de Anda.

Juan Carlos Gabriel de Anda añadió que David Faitelson es incongruente, porque puede detestar la tauromaquia, pero promociona la equitación, y aseguró que el analista mintió, ahondado en el tema de cuando llegó ebrio a un programa de televisión.

¿Llegaste pe… a Fox?”, le preguntó ‘Burro’ Van Rankin. “A Fox, sí”, contestó Gabriel de Anda, aceptando que le costó el trabajo su decisión, pero no se arrepiente.

El ‘Potro’ aseguró que en su tiempo en Fox Sports MX, estuvo en nueve programas del canal narrando, haciendo análisis, comentando, echando “desmadre”, cuando no fue una estrella en el futbol mexicano.

“Quiero saber de un… que sin ser figura, en menos de cinco años tuviera un contrato de un millón de dólares por tres años en Fox Sports MX. Ese es Juan Carlos Gabriel de Anda”, declaró el conductor.

‘No me arrepiento, renuncié mentalmente a Fox Sports MX”; declara Juan Carlos Gabriel de Anda

Gabriel de Anda detalló que se equivocó al haber llegado ebrio al programa, pero no se arrepiente, asegurando que “renunció mentalmente”.

Te voy a decir porque no me arrepiento, porque yo renuncié mentalmente; mi idea de éxito en la vida es muy distinta a la de muchos. Muchos matan por estar en televisión, yo llegué de casualidad”, declaró Juan Carlos.

El conductor aceptó que tuvo momentos en los que no fue feliz, debido a que no le gustaba pedir permiso para ver un partido de su hijo o tener que depender del despertador, aceptando que llegó a tener 25 llamados al programa, sin descanso.

Físicamente estaba, pero mentalmente renuncié, entonces ¿qué hice? Desgraciadamente me faltó mucha madurez para decir: ‘Me vale ma…’, porque además estamos acostumbrados, mi hermano y yo, a no renunciar, no nos rendimos”, contó Gabriel de Anda, aceptando que cometió un error y declarando que tiene más vida que lo sucedido en ese programa de Fox Sports MX.

El conductor señaló que no se arrepiente, porque aprendió a escucharse, pero se cuestionaba el no ser feliz, porque se veía en espectaculares y platicaba con figuras del futbol, aunque también se preguntaba si quería estar por 30 años como analista de futbol, porque no quería eso.

Actualmente, Juan Carlos Gabriel de Anda señaló que se dedica a otros temas, fuera del futbol y también a dedicar tiempo a su hijo, a su madre, asegurando que la vida se debe vivir con intensidad.

En enero de 2015, durante una emisión en vivo de ‘La Última Palabra’ de Fox Sports Mx, Juan Carlos Gabriel de Anda se presentó en estado de ebriedad, por lo que fue despedido.