‘Es un enfermo de celos, es alguien que no sabe lo que dice’, dice Frida Muñoz sobre Chávez Jr

CDMX.- Frida Muñoz, esposa de Julio César Chávez Jr, habló sobre el boxeador, asegurando que el peleador es alguien “enfermo de celos” y es una persona “que no sabe lo que dice”.

En entrevista con Nelssie Carrillo, Frida Muñoz fue cuestionada sobre si Julio César Chávez Jr llegó al punto de hablarle a la pared, pero ella mencionó que el boxeador “es alguien enfermo de celos”.

Sí tiene una enfermedad de celos; es difícil porque siempre trataba de explicar que no era cierto ciertas cosas, pero ya me cansé de dar explicaciones donde no tengo que darlas; siempre he sido alguien íntegra, fiel”, declaró Frida Muñoz.