'Pensé en quitarme la vida', dice Patty López sobre filtración de fotos

Ciudad de México.- En un video de Instagram, Patty López de la Cerda, conductora de Azteca Deportes, habló sobre las fotos filtradas previo al mundial de Rusia 2018, asegurando que llegó un momento en el que pensó quitarse la vida.

“En mi experiencia fue de las peores experiencias que he tenido en mi vida, salí de eso, pero de verdad consideré en algún punto quitarme más, porque no podía más, con los chismes, redes sociales, personas que me atacaban”, declaró.