'Fue demasiado premio el triunfo', critica Torrente a León y a árbitro

Morelia, Michoacán.- “Para León fue demasiado premio quedarse con los tres puntos”, aseguró el timonel de Morelia, Javier Torrente, quien aseguró que, en gran medida, la labor del árbitro Óscar Macías tuvo que ver en la derrota que sufrió su equipo.

“Indignante el comportamiento del árbitro, no expulsa a Tesillo desde el primer tiempo y le cobró un penal inventado a León, tantos amonestados, ¿creen que somos un equipo violento?, ¿que golpea indiscriminadamente? Queda cómodo pitarle mal a Morelia, es parte de lo que vivimos, no somos América, no somos Tigres, no somos Monterrey”, señaló al término del partido.