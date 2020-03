'Fue dura y dolorosa la salida de Televisa, no finalicé bien con Alarcón', revela Gurwitz

CDMX.- En entrevista para ‘La Octava Sports’, Miguel Gurwitz habló sobre tiempo en Televisa Deportes, señalando que tuvo una salida dura de la televisora y no finalizó bien su relación con Javier Alarcón.

Hablando sobre Javier Alarcón, Gurwitz aseguró que le cambió el rostro a Televisa Deportes, siendo el arquitecto del proyecto, pero señaló que ambos tuvieron solo una relación de amistad.

Mi relación con Javier era profesional, nunca fuimos amigos. No era una relación, no estaba invitado a sus comidas, ni él a las mías. Era una relación meramente profesional”, declaró

Gurwitz señaló que a él no vio tratos misóginos ni machistas, en lo que a él le considera, porque remarcó que solo tenían relación profesional, pero en su salida, tuvieron un desacuerdo.

Mi relación con Javier no termina bien, porque yo quería crecer más en Televisa y Javier llegó un momento en el que me dijo ‘ya no vas a crecer más, no vas a ganar más, ni vas a crecer’, ¡Nada!”, declaró.