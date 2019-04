'Fue mi última noche como gimnasta'; dice Samantha Cerio

La gimnasta de 22 años, Samantha Cerio escribió un post, acompañado por varias fotos en su cuenta de Instagram, asegurando que se ha retirado del deporte.

No podría estar más orgullosa de la persona que la gimnasia me ha convertido. Me ha enseñado el trabajo duro, humildad, integridad y dedicación, por mencionar algunos”, escribió.