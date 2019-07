'Fue sorpresa, no esperaba tomar Presidencia de León', recuerda Jesús Martínez

Pachuca, Hidalgo.- En entrevista con Héctor Huerta de ESPN, el presidente deportivo de Club León, Jesús Martínez Murguía, recordó cuando su papá Jesús Martínez Patiño, le pidió que estuviera en el cargo, algo que fue una sorpresa para él.

Veníamos regresando (de la compra de León) y me dijo (mi padre): 'oye, ¿puedes o no?' Ahí me cayó el veinte, le dije voy de frente, siempre me has enseñado a ser alguien de bien, tomar retos y así fue cómo sucedió todo”, declaró.