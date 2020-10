‘Fue un complot, Martinoli me mostró el video que costó mi matrimonio’, revela Zague

CDMX.- En entrevista con Zabalive, el exjugador de Club América y actual comentarista de Azteca Deportes, Luis Roberto Alves ‘Zague’ habló sobre el video que filtraron en Rusia 2018, mencionando que éste le costó su matrimonio, y considera que hubo un complot. También contó que lo vio por primera vez, ya que Christian Martinoli se lo mostró.

En su plática con Zabalive, Zague mencionó que sufrió un hackeo y el video se filtró a internet.

Zague añadió que no sabe si la persona que filtró el video lo buscó perjudicar o quiso sacar provecho, añadiendo que no le interesa, porque sabe quién es él y los valores que tiene en su vida.

No justifico lo que hice, me costó muchísimo trabajo. Bromeo con la gente, no viví un tsunami, viví un tifón. En mi vida, me costó mi matrimonio, pero sé perfectamente porqué se dieron esas cosas. Un acción, reacción. Sufrí las consecuencias, tengo que salir adelante”, dijo Zague.