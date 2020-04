‘Fue un gran jugador, pero ya no es ese jugador’, responde Herrera a Santos

CDMX.- Miguel Herrera respondió a Carlos Antonio ‘Negro’ Santos, asegurando que fue un gran jugador en América, pero añadió que eso quedó en el pasado, porque ahora ya no es ese jugador.

En entrevista para W Deportes, Miguel Herrera fue cuestionado sobre los comentarios de ‘Negro’ Santos, por lo que el técnico de América señaló que tuvo buena relación con Santos, ya que jugaron en Atlante, se encontraron en Tecos y se apoyaban.

No sé qué le pasó. Contra mí, contra el mundo. Si no le dan oportunidad (en América), no pasa por mí”, declaró Herrera.

El técnico de América aseguró que ‘Negro’ Santos fue un extraordinario jugador en América, pero eso ya pasó.

Herrera recomendó a ‘Negro’ Santos que si quiere estar en América, debe de tocar puertas, trabajar y demostrar.

No nada más es abrir puertas, entré, la regué y me tuve que ir, y quiero que me sigan dando trabajo porque yo soy “fulano de tal”. Así no se hacen las cosas”, declaró ‘El Piojo’.