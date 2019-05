¡Fuera pretextos! Las duras declaraciones del JJ Macías con la Selección

CDMX.- José Juan Macías está harto de que el futbolista mexicano se escude en los fracasos culpando a la cantidad excesiva de extranjeros en la LigaMX.

"Creo que nos escondemos demasiado en los pretextos de que si hay demasiados extranjeros no podemos sobresalir", lanzó el ariete minutos después de la derrota de México 3-0 ante Japón, en el Mundial sub-20.

Si seguimos escondiéndonos en esos pretextos no vamos a trascender. Hay que dejar esa mentalidad".

El jugador del León incluso recordó que ese cambio de mentalidad ya trata de aplicarlo en su carrera, pues eligió ir a la Fiera para pelear por jugar.

Me he dejado de pretextos y creo que por algo me ha ido bien en León. Si uno quiere jugar hay que ganárselo",.