‘Fui a Pumas, me cortaron el cabello y después me corrieron’, revela Osorio

CDMX.- En entrevista con Christian Martinoli y el ‘Doctor’ Luis García, Ricardo Osorio contó cómo fue que llegó al futbol mexicano, contando que, previo a debutar en Liga Mx, estuvo en Pumas, le cortaron el cabello y lo despidieron.

Ricardo Osorio contó que batalló en un inicio, porque no entrenaba en pasto, y tuvo que adaptarse a las canchas empastadas, pero sufrió varios despidos, desde Atlas, hasta Pumas.

En el Atlas también me dieron las gracias, al final fui a Pumas, me cortaron el cabello, ya sabes. Al final me dicen que siempre no, a los dos días de rapado, que no daba el ancho”, contó Osorio.