"Fui adicto a la pornografía": 'Big Ben' Roethlisberger

Estados Unidos.- El mariscal de campo de los Pittsburgh Steelers, Ben Roethlisberger, confesó que en algún momento de su vida fue adicto a la pornografía y al alcohol.

La declaración de la figura de los Steelers, se produjo mediante una video conferencia con su ex compañero Touch IIkin, en donde señaló que sus adicciones dieron inicio cuando estudiaba en la Universidad de Miami y que jamás pudo ser el mismo al que educaron en su hogar.

He fallado igual que cualquiera. He sido adicto al alcohol. He sido adicto a la pornografía, por lo que no he sido el mejor esposo, el mejor padre, ni el mejor cristiano que puedo hacer”, señaló.

Y agregó: "No fue como si deje de creer, pero no estaba mejorando mis habilidades. Todavía rezaba, pero no fue tan fuerte como un cristiano en la Universidad como me hubiera gustado serlo. Nunca regresé a ser quien yo quería ser o como fui enseñado en mi casa”.

Aceptó que se encuentra trabajando para mejorar pero que hasta ahora no ha sido fácil lograrlo:

"Estoy tratando de ser un mejor cristiano que un atleta en el futbol americano. Yo me esfuerzo cada día por hacer eso. Empieza en estos momentos. No siempre es fácil. La gente no se da cuenta, se les olvida que nosotros como atletas, somos humanos, pecamos como todos. Cometemos errores. Nos volvemos adictos a ciertas cosas. Pecamos”, concluyó.

