"Fui vetado de la selección": Alan Pulido

México.- Alan Pulido ha dado nuevamente de que hablar, el actual elemento del Sporting Kansas City, señaló que en su pasado como futbolista en Grecia, sufrió el veto para pertenecer a la selección mexicana de futbol.

Pulido indicó que cuando jugaba en el futbol griego para el Olympiakos, incluso recibió amenazas para no pertenecer más a un combinado mexicano y le echaron miedo, confesó:

En un momento, me echaron miedo, me dijeron: no vas a jugar nunca más, me tuvieron vetado de la selección, todo mundo sabe, ya jugando en Grecia y es difícil, es el 'pero' que por ahí le pongo”, reveló para un medio de su país.