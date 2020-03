‘Fuimos viendo la transformación’, David Medrano revela cómo lidiaron con video de Zague

CDMX.- Entrevistado para ‘La Cámara de Luis García’, el comentarista de Azteca Deportes, David Medrano, habló sobre cómo lidiaron con el video de Zague en Rusia 2018 y el haber tenido hepatitis en Brasil 2014.

Medrano platicaba sobre la unión que hay entre Christian Martinoli, Luis García, Carlos Guerrero ‘El Warrior’, mencionando a Zague hasta el final, porque fue, quien se integró al final al equipo.

Medrano contó que en Rusia 2018 fue difícil la situación, debido a que Zague fue de los últimos en enterarse del video.

Medrano aseguró que fue un momento complicado, porque es un grupo unido y si alguien no está bien, sí afecta a los demás. También declaró que le da gusto que ahora Zague tome con filosofía el tema.

El comentarista también contó que aconsejó a Zague regresarse a México cuando se enteró del video, pero el ex jugador de América decidió no volver, pese a que Luis García, Christian Martinoli y Jorge Campos también se lo aconsejaron.

Medrano también contó que durante Brasil 2014 se enfrentó con una enfermedad, que comenzó con pérdida de apetito.

Conforme iban transcurriendo los días, sufrió de vómitos, por lo que fue al hospital, pero los médicos le dijeron que tenía un problema gastrointestinal.

Pasaron los días y David Medrano se sintió más enfermo, pero siguió trabajando, pese a la eliminación de la Selección Mexicana, y le tocó cubrir a la Selección de Argentina.

En Sao Paulo, Medrano llegó a su cuarto en el hotel y reveló que tuvo un escalofrío que no había sentido en su vida.

Llego al cuarto y me viene un escalofrío durísimo, no se me quitaba con nada, abrí la llave del agua caliente y me metí, pero seguía el escalofrío”, contó.