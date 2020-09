“Funes Mori aportaría al ‘Tri’, pero es importante que sienta camiseta”, dice Villa

Buenos Aires, Argentina.- En los últimos días, la FIFA realizó un cambio que le permitirá a Rogelio Funes Mori jugar par la Selección de México, algo que al actual entrenador Gerardo Martino le parece interesante. En charla con Súper Deportivo, Emanuel Villa -argentino que también se nacionalizó- opinó al respecto.

¿Creés que le puede aportar al “Tri” Funes Mori?

Creo que mucho. Salvo Raúl Jiménez, que es un indiscutido, no hay un delantero centro mejor que él en la actualidad, más porque veo a proyectos buenos como JJ Macías, pero que no se han terminado de desarrollar. Si lo citan (a Funes Mori), dependerá mucho de cuánta identidad sienta por el país o lo hará por un tema laboral.

Emanuel 'Tito' Villa se nacionalizó mexicano, pero no fue llamado al 'Tri'

¿Cómo es eso?

Es importante el sentido de pertenencia, a mí me hubiera encantado jugar por México pero cuando yo logré la naturalización, no estaba en mi mejor momento. No dudo que será un gran reemplazo para Jiménez, no lo veo al “Tata” cambiando el sistema. Creo que la identificación con el país es básicamente todo. Es algo que debe darte orgullo. Obvio que es válido ponerte la camiseta porque sirve para tu carrera y respeto a quien lo hace, pero son dos cosas diferentes.

Según sabe Súper Deportivo, Funes Mori inició los trámites para obtener la naturalización mexicana, aunque el proceso no terminará este año y por ello el delantero tiene en el horizonte la Fecha FIFA de marzo de 2021, cuando recibiría su primer llamado.