‘Estábamos en shock’: Tirotean a futbolistas para robarles después del partido

El Carabobo, tercero del Grupo 2 en la Primera División de Venezuela, vivió momentos de pánico después de su partido ante Deportivo Lara, pues el camión en el que viajaban de regreso a casa fue baleado por un grupo que intentó asaltarlos.

La violencia no respeta a nadie y así le sucedió al Carabobo, que fue el objetivo de esta agresión en la que afortunadamente, según señaló la institución en un comunicado, no hubo lesionados pero sí varios disparos.

El Carabobo publicó un comunicado el lunes después de lo sucedido en el regreso del equipo a casa | Foto: Twitter Carabobo

El pasado domingo, después de su partido ante Deportivo Lara que correspondió a la jornada 23 de la temporada 2021, el Carabobo regresaba a casa vía terrestre y pasó por el estado de Yaracuy. Ahí, una grúa les cerró el paso y una persona armada empezó a disparar a los dos escoltas que acompañaban al equipo en el autobús.

Este martes, el diario argentino Olé publicó una entrevista con Ariel Reinero, futbolista argentino que es parte del Carabobo y quien estaba en el camión cuando los balazos los impactaron.

“Volvíamos de noche alrededor de la 1:20 de la madrugada de regreso a Valencia, nuestra ciudad e íbamos charlando del partido. En ese momento se cruzó una grúa en el medio de la ruta y apareció una persona armada. Nosotros teníamos dos escoltas en el colectivo que se empezaron a disparar con ellos y automáticamente nos tiramos todos al piso. Gracias a Dios no pasó nada, pero un proyectil impactó cerca del chofer que pudo maniobrar y tirar marcha atrás”.

Reinero fue muy claro: “Estábamos en shock y re cagados”, señaló en la entrevista, pues el chofer no podía dar vuelta en ‘U’ pues circulaban por la autopista y ésta era la primera vez que les sucedía algo así.

“Estábamos en la autopista, no podíamos pegar vuelta en U entonces hicimos cinco o seis kilómetros marcha atrás y después fuimos en contra mano por la autopista. Estábamos en shock y re cagados. Más que nada porque no podíamos pegar la vuelta, venían otros colectivos a los que les hacíamos señas para que no les suceda lo mismo. Es la primera vez que nos ocurre. El tema es que de noche dicen que por ahí no se puede estar por la inseguridad que hay. Es una ruta muy peligrosa. A nosotros nunca nos sucedió nada, personalmente es la primera vez que veo inseguridad desde que estoy acá”.

Aunque no sabían las intenciones de las personas que los interceptaron, Reinero consideró que no fue casualidad lo sucedido, por lo que esto servirá para que la institución tome cartas en el asunto y cambie sus itinerarios para no arriesgar a sus jugadores.

