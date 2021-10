Infantino comparó el Mundial con el Super Bowl: ‘¿Por qué no tener un Mundial cada dos años?’

Aunque no ha encontrado el eco que la propuesta necesita, Gianni Infantino no ha dejado de promover la idea de que la Copa del Mundo se realice cada dos años, comparando esta justa con el Super Bowl.

El mandamás de la FIFA participó en una charla en Israel y fue en este lugar donde retomó su idea. Incluso agregó que si la edición de 2026 aumentará de 32 a 48 selecciones, no hay razón que impida pensar en que el Mundial reduzca su tiempo de espera.

“El Super Bowl se organiza todos los años, ¿por qué no tener una Copa del Mundo cada dos años?”. Muchos críticos dicen que sería perjudicial, pero los estudios de FIFA aseguran que no disminuiría la magia del torneo porque su frecuencia no afectaría su calidad y reputación”, aseguró Infantino.

La propuesta generó comentarios diversos pero de rechazo en su mayoría, entre estos está el de David Faitelson, quien señaló que no puede reconocer bien a bien los motivos que impulsan esta propuesta de la FIFA, y otros como Miguel Angel Briseño, quien destacó el proceso de trabajo de la NFL y el tiempo que tardaron para hacer pequeños cambios.

¿Sabrá Infantino que la NFL descansa 7 meses y dura 5?



“¿Sabrá Infantino que la NFL descansa 7 meses y dura 5? ¿Y sabrá que se aventaron meses (años) de debate para aumentar UN JUEGO en la temporada regular?”, señaló el periodista de ESPN.

A estos comentarios se sumaron otros, quienes destacaron que comparar la Copa del Mundo con el Super Bowl no es un buen ejemplo, asegurando que ésta es una de las declaraciones más desafortunadas del dirigente.

¿Infantino sabrá que sólo 32 equipos tienen posibilidad de jugar el Super Bowl?



“Infantino camino a América para recoger votos. El Presidente de FIFA está convencido que el Mundial cada dos años es beneficioso y que no perdería su magia. Vamos rumbo a destrozar el evento más hermoso del planeta. Una pena”, aseguró Rodrigo Romano, de Direct TV Uruguay, mientras que Barak Fever agregó.

“¿Infantino sabrá que sólo 32 equipos tienen posibilidad de jugar el Super Bowl? Hay más equipos nada más en la CONCACAF”.

Además de esta ‘propuesta’, Infantino aseguró que espera que países del Medio Oriente, entre ellos Israel, sueñen con ser un día anfitriones de alguna edición de la Copa del Mundo.

