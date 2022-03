Partidos en Perú y El Salvador tienen minuto de silencio por víctimas en Querétaro

En las ligas de futbol de Perú y El Salvador dieron un minuto de silencio por las víctimas de la brutal trifulca que sucedió en Querétaro este sábado, durante un partido entre los Gallos Blancos y el Atlas. Aunque las autoridades mexicanas aseguran que hasta este domingo no hay ninguna persona fallecida.

Incluso el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, señaló que “el saldo de estos hechos fueron 26 personas que requirieron atención médica hospitalaria, 24 hombres y 2 mujeres, tres ya fueron de alta, tres están graves, 10 delicados y los 10 restantes sin gravedad”.

No obstante, en medios internacionales se ha difundido este terrible episodio del futbol mexicano como si hubieran víctimas mortales. Así que este domingo, en el partido de la liga peruana entre el Alianza Lima ante Sporting Cristal, se guardó un minuto de silencio.

“Una banda de animales capturó el fútbol de México, que no se repita nunca más”, señaló el narrador de la transmisión.

De la misma manera, en los partidos entre el FAS vs Platense, Limeño vs Chalatenango y el Alianza vs Águila del futbol en El Salvador hicieron lo mismo, como un llamado de consternación por lo sucedido en Querétaro.

Con esto se solidarizan con el mal momento que se está viviendo en la Liga MX, a la espera de que se castiguen a los responsables de esta tragedia.

En el Estadio Cuscatlán se hizo un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en el Estadio La Corregidora de México en el duelo Querétaro vs. Atlas.@Fanaticos21 pic.twitter.com/ursjfGXYV2 — Milton Aparicio (@miltonaparicio) March 6, 2022