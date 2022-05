Futbolista inglés revela ser gay: “He decidido salir del clóset”

El futbolista inglés Jake Daniels del Blackpool reveló esta semana ser gay a través de una entrevista en la que sale abiertamente del clóset y en la que cuenta todo lo que significa su decisión.

El jugador de 17 años de edad que milita en la Championship, la segunda división de Inglaterra, habló para el medio Sky Sports sobre lo que lo impulsó a declarar públicamente su preferencia sexual.

“Durante mucho tiempo pensé que tendría que ocultar mi verdad porque quería ser, y ahora lo soy, futbolista profesional. Me pregunté si debería esperar hasta que me haya retirado para contarlo. Ningún otro jugador en el futbol profesional lo ha hecho”.

Daniels se convierte en el primer futbolista en activo en Inglaterra en aceptar ser gay desde que lo hiciera Justin Fashanu en 1990. Por lo que representa todo precedente para la generación actual.

Football is everyone's game ��️�� https://t.co/WMPsm2DU7G

El jugador del Blackpool señaló que ha sido muy apoyado por sus compañeros y que les ha respondido todas las inquietudes que tenían al respecto.

“Ha sido un año bastante loco. Tengo 17 años. He firmado un contrato profesional. He marcado 30 goles esta temporada y acabo de debutar con el primer equipo en la Championship, saliendo desde el banquillo ante el Peterborough.Y ahora he decidido salir del armario”.