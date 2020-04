Futbolista se quitó la vida al no ser contemplado por su equipo

Argentina.- En un caso que ha llenado de tristeza al ámbito futbolístico argentino y mundial, el portero Alexis Ferlini, decidió quitarse la vida luego de enterarse que no sería contemplado por el Colón de Santa Fé.

Fue el padre del futbolista quien confirmó la noticia mediante sus redes sociales, en donde explicó que a pesar de no entrar en planes con el club rojinegro, tenía algunas otras ofertas, sin embargo no hubo tiempo para realizar su fichaje.

Mi hijo Alexis Ferlini, el Pulpo, se me quitó la vida el miércoles. Hoy lo llevé al cementerio de Santo Tomé a las 9:30. En Colón me lo dejaron libre y luego de eso, en Arsenal y Platense lo querían, pero no había tiempo de ficharlo", publicó.