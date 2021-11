‘Checo’ Pérez pensaba que tenía futuro en el futbol: ‘Me veía jugando en el América’

Además del automovilismo, Sergio ‘Checo’ Pérez también es aficionado al futbol. Deporte en el que le gustaría haber probado suerte en su infancia y juventud gracias al ejemplo del delantero chileno Iván Zamorano.

El Club América tiene fanáticos en todo el mundo y también en todos los sectores, pero uno de los más representativos es el piloto tapatío de la Fórmula 1 que, éste fin de semana, regresará a casa gracias al GP de México.

Pérez nunca ha escondido su amor por el conjunto azulcrema, los ha acompañado en momentos importantes como el título que obtuvieron los entonces dirigidos por Miguel Herrera en el Apertura 2014 y además, el dorsal de una de las leyendas americanistas está con él cada vez que compite.

Antes de convertirse en el único piloto latinoamericano que compite en la temporada 2021 de la Fórmula 1, ‘Checo’ soñaba con emular al chileno Iván Zamorano, su ídolo en sus inicios como americanista y quien utilizaba el número ‘11’ cuando defendió el escudo de las Águilas.

“Admiraba a un futbolista que se llamaba Iván Zamorano , él usaba el número ‘11’ cuando estaba en categorías de Kart y yo pedí tener ese número. Desde entonces me ha acompañado, de hecho mi correo electrónico personal es el 11”, señaló en una entrevista hace algunos meses.

Así, sin saberlo, el ‘Bam-Bam’ se convirtió en el referente americanista de un joven Pérez que incluso se veía como futbolista profesional, pero sólo vistiendo la camiseta del conjunto de Coapa.

“Me veía jugando en el América, pero pesaba que nunca tendría la oportunidad de llegar a la Fórmula 1. No hay niño que no sienta que es el mejor futbolista del mundo y pensaba que en el futbol tenía buen futuro, pero me di cuenta rápido que no”, aseguró ‘Checo’.