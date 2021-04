Tras la victoria conseguida en esta fecha 14 por Gallos Blancos, Héctor Altamirano consideró que el funcionamiento llevado a cabo por el equipo, es lo que él ha visto en los jugadores, pese a haber dejado escapar puntos en otros compromisos

El conjunto queretano tenía sólo una victoria en ocho partidos disputados; por lo que el triunfo les pega en el ánimo y llega en buen momento considerando que faltan tres jornadas por disputarse

A pesar del triunfo Gallos Blancos tendrá que seguir trabajando en el manejo de los partidos; ya que hoy no fue la excepción en que el rival presionó la parte baja en todo momento con sensaciones de poder empatar el partido; sin embargo, el Pity no se confía y está consciente de la situación

“Estoy muy contento por los muchachos, la verdad que decir que ellos se entregaron al máximo; no significa que en los otros partidos no. Hoy el grado de atención y de concentración en los 97 minutos que duró, fue alta. Me parece que cada uno tenía claro el rol que tenía que ser. Hoy era un partido para generar confianza; un partido que sabíamos que iba a ser difícil; por ahí nos faltó un poquito más de manejo en el tema de la pelota, un poco más de posesión, pero hoy felicitar a los muchachos…”