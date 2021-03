En punto de las 18:00 arrancó el “clásico de la 57”, donde Gallos Blancos de Querétaro recibieron al Atlético San Luis, en el que sacaron ‘chispas’ e inició con todo; con el corazón por delante como es el deseo de la afición, poniendo lo que se debe poner en un clásico que concluyó con un marcador 2-1 a favor de los locales.

Ambos conjuntos intentaron poner condiciones y controlar el encuentro a través de la tenencia de la esférica.

Sin embargo, una jugada por el costado derecho en relación al ataque de los locales llegó un centro al área en la que el goleador Ángel Sepúlveda, con mucho colmillo, puntea la pelota adelantándose al defensor san luisino, que no le quedó de otra que trastabillar al delantero emplumado provocando un penalti señalado por el árbitro central Jorge Isaac Rojas, quien no dudó en señalarlo.

Llega el primer punto

Fue el propio goleador Sepúlveda que se perfiló para ejecutar la pena máxima, haciéndolo con mucha experiencia y seriedad que con parte interna del pie derecho envió la pelota al fondo de las redes para darle a su equipo la ventaja parcial y que al minuto 21’ ya ganaba Gallos Blancos el “clásico del centro” 1-0.

La tónica del encuentro continuó en la misma línea, pero por sobre San Luis, Gallos Blancos tomó mayor confianza en el terreno de juego, con más dinámica y más idea para terminar las jugadas.

El encuentro llegaba a su final de la primera parte, pero un error defensivo en un mal rechace dentro del área del rival por parte de Noya, la redonda quedó a merced de un Jefferson Montero que no llega a su nivel y que no se encuentra.

Pese a ello, mandó un buen centro por el costado izquierdo encontrando a Hugo Silveira, quien mediante un testarazo conectó la pelota para batir por segunda ocasión el marco potosino aventajando a Gallos Blancos 2-0, resultado que se llevaban al descanso.

Mantienen intensidad

En el segundo lapso ya con el marcador a su favor, el conjunto local no bajó la intensidad, el estratega Héctor Altamirano dio descanso a Jefferson Montero, tuvieron dos oportunidades más que les hubiera permitido asegurar el encuentro; primero Silveira que en dos jugadas no pudo concretar y posteriormente Sepúlveda de manera increíble, sólo contra el portero Carlos Rodríguez, no supo definir, mostrando algunas de las carencias que padece el delantero plumífero.

Al final, Querétaro lució superior en todos los sectores del terreno de juego quedándose corto en el marcador; sin embargo, una desatención al minuto 87, para no variar como ha venido sucediendo en el últimos encuentros, en la zaga queretana sujetando un rival dentro del área, el silbante central no duda en marcar el penalti correspondiente, que Nicolás Ibañez por parte de la visita, ejecutó la pena máxima de buena manera restando la desventaja para su equipo 2-1, marcador con el que Gallos Blancos venció a su rival del clásico.

Con este resultado Querétaro suma 14 unidades en la tabla general ocupando el octavo puesto de manera momentánea esperando lo que haga Guadalajara quienes podrían superarlos en la tabla.

Alineación Gallos Blancos

Luis Villegas

Omar Mendoza

Martín Rea

Daniel Cervantes

Kevin Escamilla

Kevin Ramírez

Fernando Madrigal

Jefferson Montero

Luis Valencia

Ángel Sepúlveda

Hugo Silveira

DT Héctor Altamirano