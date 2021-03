Ángel Sepúlveda, jugador de Gallos Blancos con 6 anotaciones en la campaña, junto con Henry Martín, de América, son los máximos anotadores mexicanos en el Guardianes 2021. Sin embargo, en la lista de convocados a la Selección Mexicana sólo aparece Henry; por lo que llama la atención la ausencia de ‘sepulcrack’.

“La verdad que siempre esperas estar, uno siempre trabaja para eso, no es el momento tal vez. Uno tiene que seguir por la misma línea; obviamente aportando con tu club, con lo que nos toca hacer; esas son cosas que nos salen de las manos obviamente, pero uno siempre tiene que seguir buscando la oportunidad, creándola y estar listo cuando nos toque. Al final, creo que opta por su gente de confianza, por los que ha llevado, lo veo de esa manera y estoy muy tranquilo de que sigo haciendo bien las cosas, tarde o temprano pero siempre llega”.

La motivación que ha encontrado el club tras haber ganado a San Luis, le da esperanzas para pensar en una victoria este fin de semana, que aunque tienen una racha negativa como visitantes, el envión anímico puede ser la clave, así lo expresó el goleador

“Nosotros obviamente necesitábamos ganar, teníamos 5 partidos que no podíamos sumar de a 3, se nos habían escapado dos victorias en los últimos minutos. El equipo lo necesitaba, trabajó para ello; gracias a Dios lo conseguimos contra el rival odiado, lo merecimos, jugamos bien, creo merecimos la victoria de principio a fin y esto nos da confianza a seguir haciendo las cosas bien; ahora viene como bien dijiste, lo que nos ha costado, pero con la disposición del grupo, el ánimo vamos a ir por esos tres puntos a Tijuana”

El gran momento que vive Ángel en la liga es extraordinario; ya que su cuota goleadora le alcanza para ser la mejor que ha tenido en toda su carrera futbolística con 6 anotaciones

“Si, creo que encontré esa madurez esas ganas de hacer las cosas, de trabajarlas, de buscarlas, me siento pleno, me siento… Hoy te puedo decir que estoy en mi mejor momento sin lugar a dudas y lo estoy disfrutando, lo estoy disfrutando en cada partido, en cada momento que me toca estar aquí defendiendo estos colores”.