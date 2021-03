Gallos Blancos cayeron 3-1 ante Xolos

En un duelo que llamaba la atención por diferentes aspectos, lo Xolos de Tijuana derrotaron a los Gallos Blancos de Querétaro que desde el arranque del partido, los locales encontraron pronto el primer gol al minuto 1’, tras aprovechar el costado derecho para enviar centro al área, donde Fidel Martínez ya esperaba el balón, mismo que conectó entre dos zagueros de la defensa rival que sólo se quedaron mirando la cómo Martínez enviaba la esférica al fondo de las redes para adelantar a Xolos 1-0.

Todavía no despertaban los Gallos Blancos del primer gol recibido, cuando por el mismo costado derecho, Fidel Martínez acarreó el balón y filtró pase para Mauro Manotas, quien venció a Gil Alcalá que nada pudo hacer para impedir que Tijuana se pusiera arriba en el marcador 2-0.

Querétaro intentó reaccionar, ya que los locales no dejaban respirar a los emplumados; sin embargo, al minuto 6’ en una jugada por el lado izquierdo, Jefferson Montero sacó un centro que no tenía dirección y no llevaba peligro la jugada, pero el zaguero fronterizo Víctor Guzmán, en un intento de rechazo desvió la esférica al fondo de las redes de la portería defendida por Jonathan Orozco con lo que el marcador se movía 2-1.

Al minuto 30’ de tiempo corrido, otra vez por el costado derecho, Fidel Martínez centró el balón intentando buscar a un compañero; sin embargo, la ‘comba’ que llevaba la pelota, hizo que llegara aparentemente sin problemas para el arquero Alcalá, pero una falla garrafal de Gil, quien no supo controlar el balón, se le fue de las manos de manera increíble provocando la tercera anotación de Tijuana poniendo los cartones 3-1.

Por cierto, Gil Alcalá, arquero de Gallos Blancos reaparecía tras haber estado recuperándose de una lesión en las costillas

En el segundo tiempo mejoró Querétaro, se paró mejor en el campo, pero no le alcanzó al equipo a pesar de los cambios que envío al terreno de juego Héctor Altamirano.

El marcador final fue de 3-1, derrota para Gallos Blancos que se quedan momentáneamente en el noveno puesto de la tabla general, aumentando su racha de no poder sumar puntos como visitantes; en tanto Xolos consigue su tercera victoria como locales.

Alineación

Gil Alcalá

Omar Mendoza

Martín Rea

Daniel Cervantes

Kevin Escamilla

Kevin Ramírez

Fernando Madrigal

Jefferson Montero

Antonio Valencia

Ángel Sepúlveda

Hugo Silveira