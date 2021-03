Gallos Blancos femenil busca la victoria ante Atlas

En punto de las 5 de la tarde, Gallos Blancos Femenil arranca su encuentro frente a las rojinegras del Atlas en lo que será una oportunidad de regresar a la senda del triunfo.

Ya son tres 3 jornadas consecutivas que Querétaro Femenil suma descalabros, pero hoy juegan en casa y la casa se respeta; sin embargo, a las dirigidas por Carla Rossi no les ha ido nada bien en el torneo y tampoco en el Corregidora; ya que de 5 encuentros jugados, sólo han ganado en una ocasión, empataron una vez y cayeron 3 veces.

El compromiso con Atlas no será nada fácil, pues las rojinegras son sublíderes del torneo con 24 unidades, debajo del líder Tigres por dos puntos de diferencia. Por otro lado, Atlas suma sólo una derrota en la campaña, cuando cayeron en casa con Cruz Azul; por lo que de visitante no conocen la derrota.

Por su parte la DT Carla Rossi, no permitió que durante la semana se desconcentraran sus jugadoras, incluso no aceptaron ningún tipo de entrevista con la prensa con el objetivo de no distraerse para encarar con la mayor seriedad este encuentro que será de vital importancia para sus aspiraciones de buscar una posible calificación, después de alejarse 6 puntos del octavo puesto.

EN CIFRAS

Estas son las cifras actuales de Gallos Blancos Femenil:

13ava posición

10 unidades

3 victorias

1 empate

7 derrotas